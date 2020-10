Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Schmallenberg: Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, eine Nebentür eines Autohauses auf der Straße "Auf der Lake" auf. Anschließend durchsuchten sie die Werkstatt, die Büroräume und das Lager. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine Geldkassette. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Brilon: Aus einer Hotelbaustelle an der Korbacher Straße entwendeten unbekannte Täter einen Baustellenradio. Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 08 Uhr, warfen die Täter eine Fensterscheibe mit einem Pflasterstein ein. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Schmallenberg: Auf ein Wohn- und Geschäftshaus auf der Bahnhofstraße hatten es Einbrecher am Wochenende abgesehen. Zwischen Freitag und Montag hebelten die Täter eine Tür auf. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude. Über die Beute liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Arnsberg. Durch ein aufgebrochenes Fenster drangen Einbrecher in das Gebäude einer Reinigungsfirma auf der Kurt-Schumacher-Straße. Die Täter entwendeten mehrere Elektronikgeräte und hochwertige Werkzeuge. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Arnsberg Unbekannte Täter hatten es am Wochenende auf mehrere Bauwagen auf der Graf-Gottfried-Straße abgesehen. An einem Bauwagen schlugen sie die Scheibe ein. An einem weiteren hebelten sie die Tür auf. Aus den beiden Bauwagen entwendeten sie Getränke, Münzgeld und Werkzeug. An zwei Baubuden am Kreisverkehr scheiterten die Täter trotz mehrmaliger Hebelversuche mit einer Brechstange. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

