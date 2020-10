Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht mit verletzten Radfahrer

Arnsberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Kreisverkehr an der Kleinbahnstraße flüchtete das beteiligte Fahrzeug. Ein 20-jähriger Fahrradfahrer stürzte und wurde hierbei leicht verletzt. Den Unfall meldete der Arnsberger wenig später in der Polizeiwache. Gegen 06.45 Uhr fuhr der junge Mann vom Bahnhof kommend in den Kreisverkehr. Im Kreisverkehr wurde er von einem Fahrzeug überholt. Hierbei wurde der Mountainbikefahrer nach rechts, gegen die Bordsteinkante abgedrängt. Bei dem anschließenden Sturz erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen. Das Fahrzeug fuhr anschließend in unbekannte Richtung weiter. Eine genaue Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs liegt nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

