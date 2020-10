Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl an Kirche

Schmallenberg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 17.45 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, zwei Lautsprecherboxen. Die Boxen waren an den Außenwänden der Auferstehungskirche in Gleidorf angebracht. Die Boxen wurden ordnungsgemäß abmontiert. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell