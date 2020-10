Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Eine Zeugin bemerkte am Samstag gegen 22.20 Uhr den Aufbruch eines Bauwagens auf der Goethestraße. Zunächst hörte die Frau einen lauten Knall. Anschließend sah sie mehrere Jugendliche auf der Baustelle im Bereich des Altenpflegezentrums. Die Jugendlichen hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Bauwagen verschafft. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Angaben vor. Eine genauere Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Am Samstag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung am Bussardweg ein. Zwischen 16 Uhr bis 16.50 Uhr brachen die Täter die Wohnungstür auf. Beute machten die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen nicht. Zum Tatzeitpunkt stand die Haustür des Mehrfamilienhauses offen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell