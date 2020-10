Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Olsberg-Bruchhausen

Olsberg (ots)

Auf der Kreisstraße 47 in Olsberg-Bruchhausen versuchte ein 33jähriger Mann aus Korbach mit seinem Fahrzeug zu wenden und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit. Die hinter ihm fahrende 28jährige Frau aus Willingen beabsichtigte links an dem Fahrzeug vorbei zu fahren. In diesem Moment wendete der Mann aus Korbach und es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Hierbei wurden die Beteiligten leicht verletzt und mussten zur ambulanten Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. (Wie)

