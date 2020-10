Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann droht Frauen

Arnsberg (ots)

Auf einem Supermarkt-Parkplatz am Westring bedrohte am Freitagabend ein Mann zwei Frauen. Gegen 21 Uhr kehrten die Frauen mit ihren Kindern vom Einkauf zurück zu ihrem Auto. Hier bemerkten sie einen Mann. Dieser näherte sich den beiden Frauen. Der Mann forderte eine Frau auf ihre Zigarette auszumachen. Das ignorierte die 47-jährige Arnsbergerin. Daraufhin drohte er der Frau. Die Frauen ignorierten den Mann weiterhin, woraufhin dieser wegging. Beschreibung des Täters: ungepflegtes Erscheinungsbild, circa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, schmales Gesicht, grüner Parker mit Kapuze, dunkle Jeans Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell