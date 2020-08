Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Stahl von Baustelle gestohlen

53919 Weilerswist-Bodenheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch suchten Unbekannte eine umfriedete Baustelle in der Feldgemarkung Verlängerung der Straße "In der Höhle" in Bodenheim auf. Hier hatte eine Anlagenfirma Stahl für den Bau einer Hochspannungstrasse deponiert. Die Diebe brachen den umgebenden Bauzaun auf und entwendeten mehrere hundert Kilogramm Stahl. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

