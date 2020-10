Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drogentest nach Unfall

Meschede (ots)

Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Die beiden Insassen erleiden glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer verläuft positiv. Am Sonntag gegen 21.30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Freienohler Straße in Richtung Berge. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr der PKW den Gehweg und prallte seitlich gegen eine Grundstücksmauer und einen Stromkasten. Anschließend wurde das Auto in die Luft geschleudert. Auf dem Dach liegend kam das Auto letztlich zum Stehen. Der Fahrer sowie seine 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Mescheder ins Krankenhaus. Hier erfolgte auch der Drogenschnelltest bei dem 24-Jährigen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

