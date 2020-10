PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 30.10.2020

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Dreiste Trickdiebe, Oberursel, Holzweg, Donnerstag, 29.10.2020, 09:50 Uhr,

(pu)Eine 90-jährige Dame wurde am Donnerstagvormittag in Oberursel Opfer von zwei dreisten Trickdieben. Sie saß gegen 09:50 Uhr in ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Nähe einer Bankfiliale im Holzweg, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser lenkte ihre Aufmerksamkeit auf einen angeblichen Schaden an ihrem grauen Peugeot. Während sie sich mit diesem Mann unterhielt, näherte sich ein zweiter Unbekannter ihrem Fahrzeug und entnahm eine Tasche aus dem Fahrzeuginneren, in der sich unter anderem ihr Portemonnaie befand. Die Täter entkamen unerkannt. Beide wurden als ca. 20-30 Jahre alt beschrieben. Sie trugen schwarze Anzüge und eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung sowie schwarze Kopfbedeckungen.

Wenn Sie Hinweise zu den beiden Dieben geben können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0.

2. Einbruch in der Dämmerung, Wehrheim, Geschwister-Scholl-Straße, Donnerstag, 29.10.2020, 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr,

(pu)Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Geschwister-Scholl-Straße in Wehrheim wurde am Donnerstagabend Diebesgut im Wert von rund 1000 Euro gestohlen. Über den rückwärtigen Bereich gelangten die unbekannten Täter zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr auf das Grundstück des Wohnhauses und schlugen dort das Glas der Terrassentür ein. Anschließend durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten im Haus und verließen dieses mit ihrer Beute durch eine weitere Gartentür.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06172/120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

3. Zwölfjähriger Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt, Bad Homburg, Elisabethenstraße, Donnerstag, 29.10.2020, 15:50 Uhr,

(pu)Am Donnerstagnachmittag war ein 12-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einem PKW in Bad Homburg leicht verletzt worden. Um 15:50 Uhr hatte der Junge Zeugenaussagen zufolge die Elisabethenstraße mit seinem Fahrrad entgegen der Einbahnstraße befahren. Ein 44-Jähriger fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem schwarzen Kia Sportage von der Kasernenstraße kommend nach links in die Elisabethenstraße in Fahrtrichtung Schwedenpfad ein. Im Einmündungsbereich stieß der PKW-Fahrer ersten Ermittlungen zufolge mit langsamer Geschwindigkeit mit dem Fahrrad zusammen, was den 12-Jährigen zu Fall brachte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Unfallgeschehen wurde erst im Nachhinein bei der Polizei in Bad Homburg angezeigt.

Blitzermeldungen:

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die 45. Kalenderwoche:

Dienstag: Hausen Arnsbach, K723, Höhe Schule

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell