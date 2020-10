PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 28.10.2020

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Anhänger mit Ladung gestohlen, Oberursel, Bertha-von-Suttner-Straße, Montag, 26.10.2020, 10:00 Uhr bis Dienstag, 27.10.2020, 11:00 Uhr,

(pu)Ein neuwertiger PKW-Anhänger war zwischen Montagvormittag und Dienstagvormittag aus der Bertha-von-Suttner-Straße in Oberursel entwendet worden. Der Anhänger der Marke WM Meyer in weiß war am Montag gegen 10:00 Uhr in einem Industriegebiet abgestellt worden. Im Anhänger befand sich unter anderem ein komplettes Fassadengerüst. Am Dienstag gegen 11:00 Uhr wurde das Fehlen des Anhängers bemerkt. Die unbekannten Täter hatten offensichtlich das Anhängerschloss überwunden und den Anhänger komplett entwendet. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 17.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, unter 06171/6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Kontakt zu treten.

2. Versuchter Einbruch, Friedrichsdorf, Dreieichstraße, Dienstag, 27.10.2020, 17:00 Uhr bis 21:55 Uhr,

(pu)Ohne Stehlgut endete ein Einbruchsversuch am Dienstagabend zwischen 17:00 Uhr und 21:55 Uhr in der Dreieichstraße in Friedrichsdorf. Unbekannte Täter waren zuvor über den rückwärtigen Bereich auf das Grundstück gelangt und hatten die Terrassentür aufgehebelt. Im Haus wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Über ein Fenster neben der Eingangstür verließen die Unbekannten die Örtlichkeit wieder. Bislang wurde kein Stehlgut festgestellt.

Wenn Sie verdächtige Personen im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0.

3. Einbruchdiebstahl misslungen, stattdessen Sachbeschädigung begangen, Steinbach, Obergasse, Montag, 26.10.2020, 12:00 Uhr bis Dienstag, 27.10.2020, 09:30 Uhr,

(pu)Unbekannte drangen zwischen Montagmittag und Dienstagvormittag in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses ein und versuchten dort ein Fahrrad zu entwenden. Sie scheiterten jedoch an dem Fahrradschloss. Mutmaßlich deshalb beschädigten sie im Anschluss mehrere PKW und eine Garagenwand durch Aufbringen von grauer Farbe. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, unter 06172/120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Kontakt zu treten.

4. Diebstahl zweier Fasane, Friedrichsdorf, Gartenstraße, Sonntag, 25.10.2020, 15:00 Uhr bis Montag, 26.10.2020, 08:00 Uhr,

(pu)Zwischen Sonntag, 15:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr, wurden aus einer Voliere in der Gartenstraße in Friedrichsdorf zwei Fasane entwendet. Diese hatten sich zuvor in einer von mehreren Volieren im Garten des 76-jährigen Geschädigten befunden. Es handelte sich um zwei weibliche Tiere der Gattung "Transkaukasischer Fasan", welche im Gegensatz zu den prächtig gefärbten Männchen dieser Art ein Federkleid in braun-schwarzer Färbung aufweisen. Die Vögel hatten einen Wert von geschätzten 100 Euro.

Wenn Sie Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Verbleib der Vögel geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0.

5. Fußgänger bei Unfall verletzt, Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße, Dienstag, 10:35 Uhr,

(pu)Bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Rudolf-Diesel-Straße in Neu-Anspach wurde am Dienstagvormittag um 10:35 Uhr ein 22-Jähriger verletzt. Er ging laut Zeugenaussagen gerade über die Parkfläche des Marktes, als ein 78-Jähriger auf ebendieser einparkte. Der Fußgänger wurde von dem Fahrzeug erfasst und musste anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. An dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell