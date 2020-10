PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Korrektur einer Pressemeldung vom 26.10.2020, 14:28 Uhr: Mehrere Anzeigen nach Streitigkeiten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Da in der Pressemeldung Nr. 4 Personalangaben verwechselt worden sind, erfolgt hier nun die Korrektur.

Mehrere Anzeigen nach Streitigkeiten, Weilrod, Im Grund und Weilstraße; Usingen, Weilstraße, Samstag, 17:30 Uhr bis 17:44 Uhr und 22:18 Uhr,

(pu)Im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Straße Im Grund in Weilrod kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, welche dabei beide verletzt wurden. Im Anschluss ergaben sich Hinweise auf mehrere weitere Straftaten. Gegen 17:30 Uhr wurden Beamte der Polizeistation Usingen darüber informiert, dass ein 28-Jähriger, der angeblich keine Fahrerlaubnis besitze, in einem schwarzen BMW herumfahre. Kurz darauf teilten mehrere Anrufer über Notruf mit, dass es in der Nähe des Lebensmittelmarktes eine Schlägerei gebe. Letztendlich ergaben sich aufgrund von Zeugenaussagen Hinweise darauf, dass der 28-jährige BMW-Fahrer mit dem 41-jährigen ersten Anrufer in Streit geraten war. In diesem Zusammenhang habe er ihn zunächst mit Reizgas besprüht und dann mit einem Schlagstock angegriffen. Der 41-Jährige soll sich dagegen gewehrt und den BMW-Fahrer u.a. gegen den Kopf geschlagen haben. Beide wurden dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und mussten durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich außerdem Hinweise darauf, dass der BMW-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Bei einer Durchsuchung des BMWs konnten das Reizstoffsprühgerät, sowie mehrere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Teleskopschlagstock wurde durch einen Zeugen an die eingesetzten Beamten übergeben. Bei dem 28-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und er wurde entlassen. Noch am selben Abend gegen 22:18 Uhr wurde er erneut, mutmaßlich wieder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, durch eine Streife der Polizeistation Usingen am Steuer eines PKWs kontrolliert und erneut einer Blutentnahme unterzogen. Weiterhin konnten sowohl in dem nun von ihm genutzten grauen Audi, als auch in seiner Wohnung weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen den 28-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis, Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln und zweimal Führen eines Fahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, eingeleitet.

Wenn Sie Zeuge der geschilderten Vorfälle geworden sind und noch nicht mit der Polizei in Kontakt standen, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Usingen unter 06081/9208-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell