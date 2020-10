PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 23.10.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Glashütten, Glashütten, Röderter Weg, Mittwoch, 21.10.2020, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 22.10.2020, 17:00 Uhr,

(pu)Zwischen Mittwoch- bis Donnerstagabend sind Unbekannte in ein Haus im Röderter Weg in Glashütten eingebrochen. Über ein Fenster im Keller verschafften sie sich Zutritt zu dem Haus. Möglicherweise wurden sie dann gestört, denn es wurde nach ersten Ermittlungen nichts entwendet und auch das Haus nicht weiter durchsucht. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0.

2. Einbruch in Kellerabteil, Bad Homburg, Daimlerstraße, Donnerstag, 22.10.2020, 14:30 Uhr bis 21:00 Uhr,

(pu)Über ein Fenster im Kellerbereich verschafften sich unbekannte Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Donnerstagabend Zutritt zu einem Haus in der Daimlerstraße in Bad Homburg. Sie brachen hierzu ein Kellerfenster auf und entwendeten anschließend Lebensmittel aus dem Kellerabteil. Der Sachschaden an dem Fenster liegt bei ca. 500 Euro. Im Vergleich dazu fiel das Diebesgut im Wert von geschätzten 5 Euro eher dürftig aus.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

3. Zu hohe Handwerkerrechnung, Bad Homburg, Am Elisabethenbrunnen, Donnerstag, 22.10.2020, 11:00 Uhr,

(pu)Eine zu hohe Handwerkerrechnung führte zu dem Verdacht des Leistungsbetruges zum Nachteil einer 78-Jährigen aus der Straße Am Elisabethenbrunnen in Bad Homburg. Diese hatte am Donnerstag gegen 11:00 Uhr Besuch von einem Handwerker bekommen, welcher eine Rohrverstopfung beheben sollte. Er stellte nach geschätzten 15 Minuten eine Rechnung von über 500 Euro aus und verlangte eine direkte Zahlung per EC-Karte vor Ort, welche die Dame auch leistete. Der Handwerker konnte wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 23-35 Jahre alt und 1,70m groß. Er war von kräftiger Statur, hatte dunkle Haare und einen eher dunkleren Teint. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose und einem Oberteil ohne Firmenaufschrift.

Wenn Sie Hinweise zu dem noch unbekannten Handwerker geben können oder selbst Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden sind, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0.

4. Sachbeschädigung an Wahlplakat, Kronberg im Taunus, Sodener Straße/Ballenstedter Straße, Donnerstag, 22.10.2020, 22:30 Uhr bis 22:50 Uhr,

(pu)Ein Wahlplakat im Bereich Sodener Straße / Ballenstedter Straße war am Donnerstagabend zwischen 22:30 Uhr und 22:50 Uhr durch einen bislang unbekannten Mann beschädigt worden. Dabei entstand ein Sachschaden an dem Plakat. Bei dem Mann soll es sich um einen ca. 1,75m großen und kräftigen Fahrer eines Motorrollers gehandelt haben. Dieser hatte blonde leicht lockige Haare, einen Dreitagebart und trug einen dunklen Motorradhelm. Er war dunkel gekleidet.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 06172/120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

5. Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Oberursel, L3004 zwischen Sandplacken und Hohemark, Donnerstag, 22.10.2020, 13:19 Uhr,

(pu)In einer sehr engen Kurve der L3004 zwischen Arnoldshain und Oberursel war am Donnerstag gegen 13:19 Uhr ein Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Der 19-Jährige befuhr mit seiner KTM 690 Duke den Streckenabschnitt zwischen "Sandplacken" und "Hohemark" und kam ersten Ermittlungen zufolge nach rechts auf den Grünstreifen ab, wo er stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen musste er im Anschluss in eine Klinik gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.

Wenn Sie Zeuge dieses Vorfalls geworden und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171/6240-0.

6. Unfallflucht an schwarzem Mini, Bad Homburg, Berliner Straße, Mittwoch, 21.10.2020, 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr,

(pu)Ein 51-Jähriger parkte am Mittwoch gegen 10:00 Uhr seinen schwarzen BMW Mini in der Berliner Straße in Bad Homburg, zwischen Goldgrubenstraße und Urseler Straße. Bis zu seiner Wiederkehr gegen 19:00 Uhr wurde dieses Fahrzeug mutmaßlich durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. An dem schwarzen Mini entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro im Bereich des hinteren linken Kotflügels. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06172/120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

7. Unfall mit hohem Sachschaden, Oberursel, Niederstedter Straße, Donnerstag, 22.10.2020, 13:40 Uhr,

(pu)Bei einem Auffahrunfall auf der B456 zwischen Oberursel und Bad Homburg wurden am Donnerstag um die Mittagszeit ein Renault Megane und ein VW Polo stark beschädigt. Die 73-jährige Fahrerin des silbernen VW Polo war gegen 13:40 auf der B456 aus Richtung Oberursel kommend in Richtung Bad Homburg unterwegs. An der Kreuzung der B456 mit der Niederstadter Straße musste sie einer Zeugenaussage zufolge anhalten, um den bevorrechtigten Verkehr hindurchfahren zu lassen, bevor sie nach rechts in Richtung Bad Homburg abbiegen konnte. Hinter ihr fuhr ein 53-jähriger in seinem grauen Renault Megane. Im Kreuzungsbereich fuhr der Renault Megane auf den VW Polo auf, wobei der VW Polo am Heck und der Renault Megane im Fronbereich beschädigt wurden. Der Sachschaden an den beiden PKW beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 8000 Euro.

Hinweise zum genauen Unfallhergang richten Sie bitte an die Polizeistation Oberursel unter 06171-6240-0.

Aktueller Blitzerreport des Hochtaunuskreises für die 44. Kalenderwoche

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Mittwoch: Bad Homburg, Landesstraße 3003, Höhe Hochtaunus Kliniken

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Tag des Einbruchschutzes

Anlässlich des Tages des Einbruchschutzes berät die Polizei an Informationsständen an zwei Tagen:

Mittwoch, 28.10.2020, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Bad Homburg, Louisenstraße / Waisenhausplatz Donnerstag, 29.10.2020, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Friedrichsdorf, Taunus-Carree

1. Was können Sie tun, um keine böse Überraschung zu erleben und zum Opfer eines Einbruches zu werden?

2. Sie haben Fragen zum Polizeiberuf, dem Studium, den Weiterbildungsmöglichkeiten oder der Bewerbung?

Am Mittwoch, dem 28.10.20 und Donnerstag, dem 29.10.20, jeweils in den Zeiten von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr können Sie sich bei den Fachleuten der Polizei in Sachen Einbruchschutz und zur Berufsausbildung bei der hessischen Polizei beraten lassen. Doch auch für andere Fragen rund um das Thema Kriminalität stehen Ihnen die Beamtinnen und Beamten gerne zur Verfügung.

