POL-HG: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 22.10.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zwei Handtaschen gestohlen, Kronberg, Frankfurter Straße, Mittwoch, 21.10.2020, 14: Uhr bis 16:00 Uhr,

(pu)Gleich zwei Handtaschen waren am Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr aus einer Arztpraxis in der Frankfurter Straße in Kronberg gestohlen worden. Beide Handtaschen waren im Untergeschoss der weitläufigen Praxisräume abgelegt gewesen und durch einen unbekannten Täter entwendet worden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Wenn Sie Hinweise zu verdächtigen Personen im Umfeld der Praxis oder in den Praxisräumen geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Königstein unter 06174 9266-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell