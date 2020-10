PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus für den Zeitraum vom 23.10.2020, 08:00 Uhr bis 25.10.2020, 08:00 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfälle:

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Oberursel, Feldbergstraße Freitag, 23.10.20, 01:50 Uhr - 02:05 Uhr

Eine bisher unbekannte Person beschädigte den geparkten Pkw Daccia eines 59-jährigen Mann aus Oberursel und verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Der Schaden wird vorläufig auf ca. 1500.-EUR geschätzt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 6240-0.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

61440 Oberursel, Dornbachstraße Freitag, 23.10.2020, 19:30 Uhr bis Samstag, 24.10.2020, 08:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahn abgeparkten grauen Ford Focus und entfernte sich danach, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An geparkten PKW entstand Sachschaden.

Höhe Sachschaden: 2200,00 EUR

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

61440 Oberursel, Freiligrathstraße Samstag, 24.10.2020, 16:51 Uhr

Eine 29 - jährige Fahrzeugführerin befuhr die Freiligrathstraße mit ihrem PKW in Fahrtrichtung Hommkreisel, als eine 10-jährige Fußgängerin unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Die Fahrzeugführerin erfasste die Fußgängerin leicht mit ihrem PKW. Die Fußgängerin wurde zwecks Abklärung weiterer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

Höhe Sachschaden: 700,00 EUR

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

61449 Steinbach, Eichkopfstraße Samstag, 24.10.2020, 18:45 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Straßenrand abgeparkten blauen BMW vermutlich beim Einparken am hinteren Stoßfänger. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geparkten Fahrzeug entstadn Sachschaden.

Höhe Sachschaden: 500,00 EUR

Verkehrsstrafanzeige

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verdacht Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

61440 Oberursel, Hessenring Sonntag, 25.10.2020, 01:40 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch eine Polizeistreife der PSt. Oberursel ein 27 - jähriger Fahrzeugführer in einem Audi A 6 kontrolliert. Der Fahrzeugführer hatte für das Fahrzeug keine Fahrerlaubnis, zudem war zum jetzigen Ermittlungsstand das Fahrzeug nicht zugelassen. Straftaten

Zwei kleinere Schwelbrände in Mehrfamilienhäusern

61449 Steinbach, Berliner Straße Sonntag, 25.10.2020 zwischen 02:00 und 03:00 Uhr

Gleich zweimal in der Nacht klingelte eine bisher unbekannte Person an den Hauseingangstüren der Mehrfamilienhäuser, um sich so Zutritt ins Gebäude zu verschaffen. Kurz nach dem Klingeln konnte durch die jeweiligen Wohnungseigentümer nach Öffnen ihrer Wohnungstüren feststellen, dass die dortigen Fußmatten leicht in Brand gesetzt wurden. Die Fußmatten konnten jeweils durch die Eigentümer selbst gelöscht werden. Weiterer Sachschaden ist nicht entstanden. Hinwiese auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

Höhe Sachschaden insgesamt 40,00 EUR

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall i. V. m. Flucht

Unfallort: Kronberg, Sodener Straße Unfallzeit: Freitag, 23.10.2020, 12:20 Uhr

Beim Ausparken streifte der Unfallverursacher den rechts neben sich geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich danach ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Schadenshöhe: 800,- Euro

Wenn Sie Zeuge dieses Vorfalls geworden und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-9266-0.

Straftaten:

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung

Tatort: 61462 Königstein, Am Ellerhang Tatzeit: zw. Samstag, 24.10.20 23:26 Uhr und Samstag, 24.10.20 23:45 Uhr

Zur genannten Tatzeit betraten zwei unbekannte Personen das Grundstück und versuchten die Terrassentür mittels unbekanntem Hebelwerkzeug zu überwinden. Durch den Lärm, wurden die Bewohner aus dem Schlaf gerissen und schauten nach. Diese sahen, wie die beiden unbekannten Personen das Grundstück über das Nachbargrundstück verließen.

Sachschaden: 1000,- Euro

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung

Tatort: 61476 Kronberg, Im Brühl Tatzeit: zw. Samstag, 24.10.20 10:00 Uhr und Samstag, 24.10.20 21:15 Uhr

Zur genannten Tatzeit gelangte der unbekannte Täter auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses. Der unbekannte Täter versuchte mit einem Hebelwerkzeug die Balkontür aufzuhebeln, was nicht gelang. Daraufhin entfernte sich dieser wieder von der Tatörtlichkeit.

Sachschaden: 250,- Euro

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen.

Verkehrsunfall Sachschaden Unfallort: Hohemarkstraße, 61350 Bad Homburg Unfallzeit: Freitag, 23.10.2020, 08:23 Uhr Unfallhergang: Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Volkswagen, befuhr die Hohemarkstraße in Bad Homburg aus Richtung Oberursel kommend, in Fahrtrichtung Saalburgstraße. Ein weiterer Fahrzeugführer, 60 Jahre alt, fuhr mit seinem Pkw, Hersteller Daimler, die entgegengesetzte Richtung. Kurz vor dem Unfall wurde der Fahrer des VW durch Blicke aufs Navigationsgerät so stark abgelenkt, dass dieser mit seinem Pkw nach links in den Gegenverkehr geriet und mit dem Pkw Daimler kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 19.000EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Unfallort: 61276 Weilrod, L 3025 zwischen Winden und Emmershausen Unfallzeit: Freitag, 23.10.2020, 17:57 Uhr

Eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Weilrod befuhr mit einem blauen Opel Corsa die L 3025 von Winden nach Emmershausen. Im Bereich einer Kurve kam sie aufgrund regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der Pkw mit dessen Heck an einen Baum. Hierdurch wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Totalschaden. Dieser wird auf etwa 10.000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Unfallort: Königsteiner Straße, 61350 Bad Homburg Unfallzeit: Freitag, 23.10.2020, 08:55 Uhr Unfallhergang: Der unbekannte Fahrzeugführer eines unbekannten Kfz, befuhr die Königsteiner Straße und wollte sein Kfz wenden. Hierfür fuhr der Fahrer sein Kfz rückwärts auf einen Parkplatz. Dabei kollidierte der Fahrer mit seinem Kfz mit einem aufgestellten Poller. Der Poller knickte durch den Zusammenstoß ab und wurde beschädigt. Danach entfernte sich der Fahrer des Kfz vom Unfallort in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 150,-EUR. Hinweise die zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen, bitte an die Polizei Bad Homburg, Telefon: 06172-1200 herantragen.

Verkehrsunfall- mit verletzter Person Unfallort: Haingasse Ecke Elisabethenstraße, 61350 Bad Homburg Unfallzeit: Samstag, 24.10.2020, 00:08 Uhr Unfallhergang: Die 21-jährige Fahrerin eines Pkw, Hersteller Ford, fuhr vom Fahrbahnrand der Elisabethenstraße an um anschließend in die Haingasse einzubiegen. Hierbei verlor die Fahrerin auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und streifte mit ihren Kfz einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, Hersteller Skoda. Dieser wurde hierbei beschädigt. Der Schaden wird auf 6000EUR geschätzt. Die Fahrerin des Ford wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Unfallort: Ludwigstraße, 61348 Bad Homburg Unfallzeit: Samstag, 24.10.2020, 17:39 Uhr Unfallhergang: Der unbekannte Fahrer eines unbekannten Kfz befuhr die Ludwigstraße in Bad Homburg und wollte auf einen Parkplatz in Höhe einer dortigen Klinik einfahren. Hierbei fuhr der Fahrer gegen einen geparkten Pkw, Hersteller Peugeot und beschädigte diesen. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Der unfallverursachende Fahrer entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Tel.-Nr.: 06172/120-0 entgegen.

Straftaten:

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad Tatort: Tannenwaldallee, 61348 Bad Homburg Tatzeit; Samstag, 24.10.2020, 12:45 Uhr bis 24.10.2020, 14:30 Uhr Tathergang: Der unbekannte Täter näherte sich einen am Laternenpfahl angeschlossenen Mountainbike. Der Täter drehte anschließend das Schloss mit einem Hammer auf und brachte sich so in den Besitz des Fahrrades. Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

Ein weiterer Diebstahl eines Fahrrades ereignete sich am Samstag, 24.10.2020, um 15: 00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in 61350 Bad Homburg. Der Täter nahm ein unverschlossenes, nur kurz abgestelltes und alleingelassenes Trekkingrad an sich und entfernte sich mit diesem in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt auch hier die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-120-0 entgegen.

