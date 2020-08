Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann entblößt sich

Schnell gefasst war am Mittwoch ein 39-Jähriger in Ulm.

Der 39-Jährige stand vor einem Grundstück in der St.-Leonhard-Straße. Er trat an einen Zaun und ließ seine Hose herunter. Dann fing er an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Eine Zeugin sah den Mann und schrie ihn an. Der flüchtete daraufhin. Sie informierte die Polizei. Dank der guten Personenbeschreibung konnte der mutmaßliche Täter kurze Zeit auf einem nahegelegenen Friedhof entdeckte und vorläufig festgenommen werden. Der 39-Jährige durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Er sieht nun einer Strafanzeige entgegen.

