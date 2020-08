Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher bleibt ohne Beute

Mittwochnacht musste ein Unbekannter von seinem weiteren Vorhaben in Wiblingen ablassen.

In den Nachtstunden verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Gebäude in der Donautalstraße. Es gelang ihm eine Tür aufzuhebeln. In dem Gebäude versuchte er in weitere Büroräumlichkeiten zu gelangen. Das misslang und die Türen hielten stand. Ohne Beute zog er wieder ab. Die Polizei Wiblingen (Telefon 0731/401750) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

