POL-UL: (UL) Nerenstetten - Zwei geraten aneinander

Gefährlich verhielten sich zwei Fahrer am Mittwoch auf der A7 bei Nerenstetten.

Ulm (ots)

Auf der Fahrt in Richtung Ulm fuhren die Beiden zunächst hintereinander durch eine Baustelle bei Niederstotzingen, berichteten sie später der Polizei. In der Baustelle sei der 59-Jährige mit seinem Lastzug in der Mitte auf beiden Spuren gefahren. Deshalb habe der 55-Jährige mit seinem Kia nicht überholen können. Nach der Baustelle habe der Autofahrer sich knapp vor den Lastzug gesetzt und ohne Grund gebremst. Der Laster sei anschließend ganz leicht auf das Auto aufgefahren. Insgesamt stellten die beiden Fahrer den Sachverhalt vollkommen unterschiedlich dar. Auf dem nächsten Parkplatz hielten die Beiden an und verständigten die Polizei. Die muss jetzt ermitteln, was genau passiert ist. Dabei wird die Auswertung einer Dashcam helfen, die der 59-Jährige in seinem Sattelzug betrieben hatte. Die Aufnahmen stellte die Polizei sicher.

Die Polizei mahnt zu Vorsicht und Rücksicht auf der Fahrt. Dies fordert die Straßenverkehrsordnung nicht ohne Grund. "Die Teilnahme am Straßenverkehr ist immer ein Miteinander, niemals ein Gegeneinander", sagt die Polizei. Wer schneller fahren kann, muss nicht schneller fahren. Schon gar nicht, wenn die Rücksicht dieses gebietet. Und wer Platz machen kann soll Platz machen, wenn dies möglich ist. Damit alle sicher ankommen.

