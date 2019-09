Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: In Schlangenlinien gefahren ++ Seevetal/Hittfeld - Diebstahl vor den Augen der Polizei

Buchholz (ots)

In Schlangenlinien gefahren

Heute (17.09.19), gegen 01.20 Uhr fiel Beamten ein Ford Ranger auf, der sehr langsam und in Schlangenlinien die Soltauer Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Die Polizisten stoppten den Wagen und kontrollierten dessen 37-jährigen Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Beim Gehen musste er zeitweise gestützt werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,84 Promille an. Daraufhin wurde dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte er den Beamten nicht vorlegen. Die Polizisten leiteten mehrere Strafverfahren gegen den 37-Jährigen ein. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Seevetal/Hittfeld - Diebstahl vor den Augen der Polizei

Ein 16-Jähriger wollte sich am Rande des Hittfelder Dorffestes offenbar ein Souvenir mitnehmen. An der Absperrung in der Kirchstraße montierte er am Sonntag, gegen 01.15 Uhr eine Blinkleuchte von der Warnbake ab und steckte diese in seinen Rucksack. Beim Weggehen fiel ihm die Leuchte dann noch einmal aus dem Rucksack auf die Straße. Der 16-Jährige steckte sie erneut ein und ging hastig weiter.

Eine Zivilstreife hatte das Treiben allerdings beobachtet und sprach den Jugendlichen daraufhin an. Vor den Beamten leugnete er zunächst, etwas gestohlen zu haben. Als sie ihn darauf hinwiesen, dass die Lampe auch im Rucksack noch hell blinkt, gab es keine Ausrede mehr. Die Lampe kam zurück auf die Warnbake, der Jugendliche musste die Beamten begleiten.

Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 1,1 Promille. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend wurde er einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell