Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Zeugin hilft: Flucht geklärt

Richtig verhalten hat sich eine Zeugin am Dienstag nach einem Unfall in Dornstadt.

Ulm (ots)

Die Frau hatte kurz vor 17 Uhr einen Unfall beobachtet. Im Jahnweg fuhr ein VW rückwärts aus einer Parklücke. Das Auto rammte einen anderen VW. Trotz des Schadens fuhr der Verursacher einfach weg. Die Zeugin aber blieb. Sie notierte sich das Kennzeichen am Fahrzeug des Verursachers. Das teilte sie der Besitzerin des beschädigten Wagens mit. Die erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler müssen jetzt nur noch feststellen, war zur Unfallzeit am Steuer des Wagens saß. Und die Besitzerin des beschädigten VW weiß, an wen sie die Rechnung für die Reparatur schicken kann. Immerhin dürfte es sich dabei um Kosten in Höhe von mindestens 1.000 Euro handeln. Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige. Er wird im Laufe des Verfahrens auch um seinen Führerschein bangen müssen.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb lobt die Polizei ausdrücklich das Verhalten der Zeugin. Sie habe Verantwortung übernommen und dazu beigetragen, dass die Besitzerin des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

+++++++++ 1416755

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell