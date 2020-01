Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Einbrecher lösten Alarmanlage aus

Sonsbeck (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr versuchten Unbekannte den Lieferanteneingang einer Gaststätte am Graf-Haesler-Weg in Sonsbeck auzuheblen. Dabei lösten sie eine akustische Alarmanlage aus und flüchteten vom Tatort. Ein Nachbar hörte die Alarmanlage und informierte die Polizei. Die Täter gelangten nicht ins Objekt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

