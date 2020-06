Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Betrunkenen Bohrhammerdieb auf Autobahn verhaftet

Weißenberg (ots)

2,94 Promille, kein Führerschein, Auto ohne Zulassung, offener Haftbefehl und Diebesgut im Kofferraum - das alles hatte gestern ein 37-jähriger polnischer Autofahrer auf der BAB 4 auf dem Kerbholz, als er um 18:25 Uhr bei Weißenberg durch Bundespolizisten kontrolliert wurde. Dabei hatte er sich auffällig unauffällig verhalten und war mit 87 km/h einer Bundespolizeistreife hinterher gefahren. Das kam den Beamten doch komisch vor, woraufhin sie den Mann kurz darauf stoppten. Ihnen fiel sofort der starke Alkoholgeruch auf. Außerdem bestand ein Fahrverbot gegen den Mann und war sein VW Golf weder zugelassen noch versichert. Im Kofferraum entdeckten die Beamten dann noch zwei HILTI Bohrhämmer und zwei Trennmaschinen. In Bayern sucht man bereits seit zwei Tagen nach zumindest einem der Geräte da dieses durch Diebstahl abhanden gekommen ist. Aber auch der wohl absolut fahruntüchtige Pole wird gesucht. Das Atemalkoholgerät zeigte 2,94 Promille an und laut offenem Haftbefehl muss er eine Haftstrafe von neun Monaten wegen Diebstahls verbüßen. Es folgte seine Verhaftung und die Übergabe an das Autobahnpolizeirevier Bautzen. Die Einlieferung in einer Justizvollzugsanstalt steht in Absicht.

