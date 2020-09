Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mir drei verletzten Personen

Braunlage: Am Mittwoch, 09.09.2020, kam es gegen 15:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B4. Ein Pkw aus Wiesbaden, besetzt mit einem Ehepaar, wendete kurz nach Torfhaus. Zu diesem Zeitpunkt befährt eine 33-Jährige mit ihrem VW Golf aus dem Bezirk Nordhausen die B4 von Torfhaus in Richtung Braunlage. Während des Wendemanövers kommt es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem drei Personen leicht verletzt werden. Der entstandene Schaden wird auf 25.000EUR geschätzt. Neben der Polizei Braunlage und Clausthal-Zellerfeld waren die Feuerwehr Altenau, drei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber aus Hannover am Unfallort. Während der Unfallaufnahme musste die B4 kurzzeitig voll gesperrt werden.(bm)

