Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 09.09.2020

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Zwei Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet Bad Harzburg

In der Nacht vom 03. auf den 04.09. kam es zu einem Fahrraddiebstahl am Bahnof Bad Harzburg. Ein mit Faltschloss an einem Geländer gesichertes E-Bike "Haibike Sduro Hardnine", Farbe: Schwarz, wurde durch unbekannten Täter entwendet. Der Neuwert des Rades lag bei 1400,- Euro.

Am 08.09. kam es erneut zu einem Fahrraddiebstahl, allerdings am hellichten Tage. Es wurde ein ebenfalls mittels Schlosss gesichertes Mountainbike von unbekanntem Täter entwendet, welches im Fußgängerzonenbereich der Herzog-Wilhelm-Straße, Höhe Hausnummer 93, gestanden hat. Es handelt sich um ein Scott Genius 50, Farbe: Rot-Weiß, mit einem Neuwert von 2300,- Euro. Die Tatzeit lässt sich eng auf 10:20 bis 11:45 Uhr eingrenzen.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/91111-0

