POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 08.09.2020

Gartenlaube aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Sonntagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Montagmittag, 13.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in eine auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Hildesheimer Strasse ein, durchsuchten die Räumlichkeit und entwendeten nach ersten Feststellungen eine Kettensäge, eine Stichsäge sowie zwei Winkelschleifer. Bei der Tat entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fensterscheibe beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 14.30 Uhr, bis Montagvormittag, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Gebäudes in der Okerstrasse. Bei der Tat entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Langelsheim. Am Samstagmittag, zwischen 12.15 und 12.30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des REWE-Lebensmittelmarktes in der Langen Strasse abgestellter weisser Honda mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Langelsheim hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05326/97878-0 zu melden.

Verkehrskontrolle.

Goslar. Am Montag, zwischen 09.00 und 12.30 Uhr, erfolgte durch Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Goslar, die dabei von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt wurden, eine stationäre Verkehrskontrolle in der Harzburger Strasse. Im Ergebnis dazu mussten 13 Verstösse gegen die Gurtsicherungspflicht, 2 Verstösse gegen Führerschein-Auflagen und 4 mal die Nutzung des Mobiltelefons geahndet werden; zudem wurden in 2 Fällen die erforderlichen Dokumente nicht mitgeführt. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

