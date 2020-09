Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 07.09.2020

Goslar (ots)

Kleinkraftradfahrer bei Unfall leicht verletzt.

Braunlage. Am 07.09.2020, gegen 12:40 Uhr, kam es in Braunlage auf der Lauterberger Straße in Häöhe der Einmündung Am Marienhof zu einem Verkehrsunfall.

Ein 74-jähriger Mann aus dem Kreis Plön befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Ortsdurchfahrt der B 27 in Richtung Bad Lauterberg.

Eine 46-jährige Frau aus Braunlage wollte von der Straße Am Marienhof kommend nach links in die Lauterberger Straße in Richtung Stadtmitte einbiegen. Da der Kleinkraftradfahrer seinen Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts gesetzt hatte, nahm die 46-jährige Frau an, er wolle auch in die Straße Am Marienhof einbiegen und fuhr in den Einmündungsbereich. Hier kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 74-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro.

i. A. Pauls, POK

