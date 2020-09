Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 07.09.2020

Goslar (ots)

Erlöschung der Betriebserlaubnis

Am Sonntag, 06.09.20, gegen 12.00 Uhr, überprüften Beamte des PK Seesen in der Jacobsonstraße das Fahrzeug eines 20jährigen Mannes aus Seesen. Dabei stellten sie fest, dass die Betriebserlaubnis des PKW erloschen und die Verkehrssicherheit dadurch wesentlich beeinträchtigt war. Notwendige Nachweise (ABE) konnten nicht vorgezeigt werden, so dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Es wurde eine Anzeige gegen den Mann gefertigt und eine Mängelmeldung an die zuständige Zulassungsstelle versandt. (som)

Beleidigung

In der vergangenen Woche wurde ein 28 Jahre alter Mann aus Seesen bereits zweimal von einer unbekannten Frau mit Worten und Gesten beleidigt. Die Vorfälle fanden jeweils in der Poststraße statt. (som)

Diebstahl

Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter in Münchehof, Am Försterteich, vier Meter Fichtenholz von einem Grundstück. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. (som)

