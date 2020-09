Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Pressemeldung für den Zeitraum Freitag, dem 04.09.2020 bis Sonntag, dem 06.09.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall: Am Samstag, dem 05.09.2020 befährt ein 42jähriger aus Wedemark mit seinem PKW VW Golf gegen 07.30 Uhr die Bundesstraße 242 aus Richtung Sonnenberg kommend, in Richtung Stieglitzecke, als er ausgangs einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache mit den Rädern auf die Bankette gelangt. Hierdurch kommt der VW ins Schleudern und rutscht in den Straßengraben. Diesen durchfährt er ca. 50 Meter, bevor er zum Stehen kommt. Der Fahrzeugführer verletzt sich hierdurch leicht. Am PKW VW Golf entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Des Weiteren werden zwei Leitpfosten beschädigt.

Ruhestörungen: Sowohl in der Nacht zum Samstag, wie auch in der Nacht zum Sonntag, wird die Polizei Braunlage zu diversen Ruhestörungen gerufen. Hierbei handelte es sich zumeist um größere Besuchergruppen, welche in den mittlerweile häufig existierenden Ferienhäusern für eben diese größeren Gruppen in Braunlage entstanden sind. Trotz teilweise erheblicher Alkoholisierung der Personen konnte bei den meisten Einsätzen die Nachtruhe unmittelbar wiederhergestellt werden. Die meisten zeigten sich auch einsichtig. Einigen wenigen mussten aber Konsequenzen bei Zuwiderhandlung angedroht werden.

Verkehrsunfall: Am Freitag, dem 04.09.2020 befährt ein 42jähriger aus Clausthal-Zellerfeld mit seinem PKW Honda gegen 17.45 Uhr die Bundesstraße 242 aus Richtung Clausthal-Zellerfeld kommend, in Richtung Sonnenberg. Kurz vor Sonnenberg kommt er auf regennasser Fahrbahn im Verlauf einer Rechtskurve ins Schleudern. Hierbei kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutscht gegen ein Verkehrszeichen. Hierdurch entsteht am Honda ein Schaden von ca. 3000 Euro. Des Weiteren wird das Verkehrszeichen beschädigt.

i.A. Richter, POK

