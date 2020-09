Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 06.09.2020

Goslar (ots)

Sachbeschädigung Ein Unbekannter Täter beschädigte in der Zeit vom 04.09.2020, ca. 18:00 Uhr - 05.09.2020, ca. 11:30 Uhr das Briefkastenschloss eines Bewohners eines Mehrfamilienhauses in der Horpkestr. Vermutl. wurde ein handelsüblicher Klebstoff in das Schloss eingebracht, der bereits ausgehärtet war. Strafanzeige gefertigt

Diebstahl an Pkw Unbekannte Täter entwendeten am 04.09.2020 in der Zeit von ca. 12:00 Uhr - ca. 22:00 Uhr vom Pkw einer 19jährigen Geschädigten aus Seesen beide amtliche Kennzeichen. Der Pkw war im Tatzeitraum auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof Seesen geparkt. Strafanzeige gefertigt.

Sachbeschädigung, Beleidigung Am 05.09.2020, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Straße Am Wiesenbruch (in Höhe der Grundschule Rhüden) zu Streitigkeiten zwischen einem 19jährigen Rhüdener und einem 55jährigen Rhüdener über das Befahren eines dortigen landwirtschaftlichen Wirtschaftsweges. Hierbei soll der 55jährige aus einem Reflex heraus die Heckscheibe des Pkw des 19jährigen mit einer Hundeleine zerstört haben. Im weiteren Verlauf des Streites soll der 19jährige den 55jährigen mit Worten, wie u. a. Hurensohn u. Penner, beleidigt haben. Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung u. Beleidigung gefertigt.

Verkehrsunfälle Am 04.09.2020, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein 63jähriger Seesener mit seinem Pkw das Gelände der HEM-Tankstelle an der B 243 (Kirchberg) und wollte in den fließenden Verkehr in Rtg. Schlackenmühle einfahren. Hierbei kollidierte er in Folge einer Unachtsamkeit mit dem Betonmischer eines 32jährigen aus Salzgitter, der die B 243 auf dem Hauptfahrstreifen in Rtg. Schlackenmühle befuhr. Sachschaden ca. 5000,- Euro.

Am 05.09.2020, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 53jähriger Seesener die Talstr. in Seesen aus Rtg. B 248 kommend und in Rtg. Zimmerstr. fahrend. In Höhe der Talstr. 35 kam es zu einer Berührung mit dem Pkw eines entgegenkommenden 22jährigen aus Salzgitter. Sachschaden ca. 700,- Euro.

Am 03.09.2020, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 23jähriger aus Neuwallmoden die L 496 von Lutter in Rtg. Neuwallmoden. Etwa auf halber Strecke wechselte plötzlich ein Wildtier (eventuell Waschbär) auf die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Das Tier konnte nicht festgestellt werden. Sachschaden ca. 1000,- Euro.(Ste.)

