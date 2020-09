Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar In der Zeit vom Freitag, 04.08.20, 18:00 Uhr - Samstag 05.08.20, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Ruhestörungen:

In der Nacht zum heutigen Samstag kam es im Innenstadt Gebiet von Goslar zu einer Vielzahl von Ruhestörungen. Hierbei handelte es sich häufig nur um das Abspielen von lauter Musik oder um Gartenpartys. In nahezu allen Fällen zeigten sich die Verursacher einsichtig, so dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren.

Alkoholisierter 13- Jähriger:

Am Freitag, gegen 21:30 Uhr, meldete die Feuerwehrleitstelle Goslar einen Notfall. Dabei sollte ein 13- jähriger Junge aus Goslar erheblich alkoholisiert auf dem Boden im Bereich des Herzberger Teiches liegen. Der alkoholisierte Junge wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Goslar geborgen und erstversorgt. Aufgrund des erheblichen Alkoholisierungszustandes musste er notfallmäßig ins Kinderkrankenhaus nach Wernigerode verlegt werden. Hier konnte sein Zustand weiter stabilisiert werden. In diesem Zusammenhang hat die Polizei Goslar die Ermittlungen aufgenommen, da der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung (Beibringen von Alkohol) im Raum steht.

Verkehrsunfallflucht:

Im Bereich des Parkplatzes des Marktkaufs hat sich am gestrigen Freitag in der Zeit von 14 Uhr - 15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Dabei wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer ein parkender roter Pkw KIA am rechten hinteren Kotflügel touchiert. Der KIA parkte zur Unfallzeit in der zweiten Parkreihe etwa in Höhe des Haupteingangs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Goslar unter Tel. 05321-3390 in Verbindung zu setzten.

