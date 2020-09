Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 04.09.2020

Goslar (ots)

Schlangenfund auf Schulgelände

Am Fr., 04.09.2020, 11.15 Uhr, meldete der Hausmeister der Grundschule in Langelsheim, dass er soeben auf dem Komposthaufen der Schule eine ca 1 m lange Schlange entdeckt habe. Die Polizei Langelsheim sicherte zunächst die Stelle ab, da nichts über die Gefährlichkeit des Tieres bekannt war. Zugleich wurde die Schlangenfarm in Schladen um Hilfe ersucht. Von dort kamen ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin und übernahmen das Tier. Nach deren Kenntnis handelt es sich um eine ungefährliche nordamerikanische Kornnatter. Die Polizei bittet um Hinweise zur Herkunft der Schlange unter Tel. 05326-978780.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

