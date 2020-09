POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 06.09.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressebericht PK Bad Harzburg vom 06.09.2020

Goslar (ots)

Körperverletzung

Am späten Samstagabend kam es zwischen einer 22jährigen Bad Harzburgerin und ihrem 24jährigen Ex-Freund nach verbalen Streitigkeiten zu Handgreiflichkeiten. Der Ex-Freund erhielt einen Platzverweis, ein Ermittlungsverfahren wurde durch die eingesetzten Beamten eingeleitet.

Beleidigung

Am Samstagabend kam es in einem Bad Harzburger Restaurant zwischen dem Wirt und einem Gast zu Streitigkeiten bezüglich der Rechnung. Im Verlauf dieser verbalen Auseinandersetzung beleidigte der Gast den Wirt und verließ anschließend das Lokal. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Am Samstagmittag beschnitt eine 73jährige Bad Harzburgerin die Hecke ihres 59jährigen Nachbarn gegen dessen Willen. Als er sie aufforderte dies zu unterlassen, wurde er von ihr beleidigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung wurde gegen die Frau eingeleitet.

Unfall

Am Samstagnachmittag befuhr ein 80jähriger Mann aus Frankfurt mit seinem Pkw die Goethestraße in Richtung Abbenröder Stieg. Hierbei stieß gegen ein am rechten Fahrbahn geparkten Pkw. Durch den Aufpprall stieß dieser Pkw gegen den davor stehenden Pkw. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden vo 5000 Euro.

