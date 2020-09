Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar In der Zeit vom Samstag, 05.08.20, 18:00 Uhr - Sonntag 06.08.20, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Fahrt unter Drogeneinfluss:

Die Polizei Goslar überprüfte am gestrigen Samstagnachmittag im Rahmen von Verkehrskontrollen einen 18- jährigen Goslarer PKW- Fahrer. Während der Kontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Dem Fahranfänger droht nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie eine erforderliche Nachschulung.

Einbruchsversuch

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Tatzeit von Freitag 19:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr in ein Kaufhaus der "Goslarschen Höfe" in der Okerstraße in Goslar einzubrechen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch im Versuch, da die Tür -trotz Hebelversuche- nicht nachgab. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar unter Tel.: 05321-339-0.

i.A. Dankenbring, PHK, PI Goslar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell