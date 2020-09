Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall

Goslar (ots)

Verkehrsunfall : In der Nacht vom Sonntag auf dem Montag gegen Mitternacht stößt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen einen Kabelverteilerkasten der Harz Energie, welcher im Anemonenweg in Braunlage steht. Hierbei entsteht am Kabelverteilerkasten ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Aufgrund der Beschädigungen muss dieser zudem ausgetauscht werden. Der Fahrzeugführer entfernt sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten. Er begeht eine Verkehrsunfallflucht. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260

