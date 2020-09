Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 09.09.2020

Goslar (ots)

Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Di., 08.09.2020, 16.00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Goslar die Landstraße 510, von Weddingen nach Döhren. Auf gerade Strecke kam er aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch den Anprall schleuderte er samt seinem Krad Yamaha über die Fahrbahn und blieb im gegenüberliegenden Straßengraben schwer verletzt liegen. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde ins Klinikum nach Goslar verbracht. Die Schadenshöhe beträgt ca 2000 Euro. Gemeldet wurde der Unfall durch einen sehr aufmerksamen Jagdberechtigten, der die Unfallgeräusche wahrnahm und sofort die Polizei informierte.

Aufmerksamer Zeuge hilft bei der Aufklärung einer Unfallflucht

Bereits am Mo., 07.09.2020, 15.28 Uhr, streifte der Fahrer eines Kleintransporters aus Braunschweig einen Grundstückszaun in Wolfshagen, Am Borbergsbach. Er entfernte sich allerdings unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Angaben eines Zeugen konnte der 26-jährige Fahrer aus Braunschweig ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Jagdeinrichtung beschädigt

Ein Jagdberechtigter zeigte jetzt bei der Polizei an, dass eine Ansitzleiter im Bereich Wolfshagen, Jagdrevier "Krummer Hund", erheblich beschädigt wurde. Die Polizei Langelsheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

