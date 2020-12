Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Ohne Zusammenstoß gestürzt

AhausAhaus (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 86-Jährige am Dienstag in Wessum zugezogen. Die Radfahrerin wollte gegen 12.40 Uhr von einer Einfahrt nach links auf die Straße Schüttenfeld einbiegen und übersah dabei eine 44-jährige Radfahrerin, die dort unterwegs war. Die Ahauserinnen stießen nicht zusammen, die 86-Jährige lenkte aber stark ein und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

