Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Auto von Einfahrt entwendet

RekenReken (ots)

Einen BMW 430i haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bahnhof Reken gestohlen. Das braun lackierte Fahrzeug mit BOR-Kennzeichen hatte verschlossen auf der Einfahrt eines Grundstücks an der Theodor-Heuss-Straße gestanden. Wie die Täter an den Wagen kamen, ist nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 05.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

