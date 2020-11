Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Computer gestohlen

BocholtBocholt (ots)

Zwei Laptops samt Ladekabel haben Diebe in Bocholt aus einem Büro entwendet. Wie die Täter in die Räume in einem Gebäude an der Straße Im Königsesch gelangt sind, ist nicht bekannt. Zu der Tat kam es im Zeitraum zwischen Donnerstag, 13.00 Uhr, und Freitag, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

