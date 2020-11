Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Beim Abbiegen Frau mit Hund angefahren

RhedeRhede (ots)

Verletzungen haben eine Fußgängerin und ihr Hund am Freitag in Rhede bei einem Unfall erlitten. Ein 52-Jähriger befuhr gegen 18.05 Uhr die Münsterstraße und wollte nach links in den Dännendiek abbiegen. Dabei touchierte der Bocholter mit seinem Wagen die 27 Jahre alte Rhederin und ihren Hund: Die Frau hatte bei Grünlicht der Ampel den Dännendiek in Richtung Butenpaß queren wollen. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die leicht verletzte Fußgängerin vor Ort. Diese suchte anschließend mit ihrem Hund einen Tierarzt auf.

