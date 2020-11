Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden/Borken - Kisten mit Diebesgut lagen im Wald

Offensichtlich wenig anfangen konnten Diebe am Freitag mit ihrer Beute: Sie stellten die beiden Kisten mit Elektroteilen in einem Waldstück am Ramsdorfer Postweg in Borken ab. Die Täter hatten sie zuvor vom Gelände einer Tankstelle an der Lembecker Straße in Heiden entwendet, wo ein Zulieferer sie abgestellt hatte. Dort müssen die Unbekannten die Kartons zwischen 04.50 Uhr und 05.30 Uhr an sich genommen haben. Der Inhalt blieb weitgehend unberührt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

