Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall Autodiebstahl erfunden

BorkenBorken (ots)

Unter Alkoholeinfluss einen schweren Unfall verursacht, danach eine frei erfundene Räuberpistole präsentiert: Unangenehmen rechtlichen Konsequenzen sieht sich seit Samstag ein Autofahrer in Borken gegenüber. Seinen Anfang hatte das Geschehen in der Nacht auf der Marbecker Straße genommen. Der 28 Jahre alte Borkener war dort in Richtung Borken unterwegs gewesen und kurz hinter dem Barkenkamp von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen blieb im Straßengraben liegen und der Verursacher flüchtete. Später meldete sich der Borkener bei der Polizei und gab an, dass Unbekannte sein Auto gestohlen hätte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab er schließlich den tatsächlichen Sachverhalt zu. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem 28-Jährigen zwei Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung zum Zeitpunkt des Unfalls ermitteln zu können. Bei dem Unfall hatte der Fahrer leichte Verletzungen erlitten; der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell