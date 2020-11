Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - An Schulgebäude Schäden verursacht

BocholtBocholt (ots)

Mit Schmierereien an mehreren Wänden einer Schule in Bocholt haben Unbekannte am Wochenende einigen Schaden angerichtet. Darüber hinaus schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein. Das Geschehen spielte sich zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Samstag 14.45 Uhr, an einem Schulgebäude an der Kurfürstenstraße ab. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

