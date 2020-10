Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb bespuckt Angestellte

Bad Oeynhausen (ots)

Wegen eines randalierenden Ladendiebs ist die Polizei am späten Montagnachmittag in die Klosterstraße gerufen worden.

Hier trafen die Beamten in dem Drogeriemarkt um kurz vor 18 Uhr auf einen 19-jährigen Herforder, der von Angestellten beim Diebstahl unter anderem von Gesichtsmasken beobachtet worden war. Daraufhin sprach man den Heranwachsenden an und rief die Polizei. Dabei zeigte sich der Herforder bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung nicht von seiner besten Seite, beleidigte die Angestellten und spuckte in deren Richtung. Wenig später fertigten die mittlerweile eingetroffenen Beamten eine Strafanzeige gegen den 19-Jährigen.

