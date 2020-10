Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann weigert sich in Baumarkt Maske zu tragen

Espelkamp (ots)

Wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und wegen einer damit zusammenhängenden Beleidigung ermittelt die Polizei derzeit nach einem Baumarkt-Besuch gegen einen 35-jährigen Espelkamper.

Zuvor hatte der Mann den Heimwerkermarkt am Donnerstag (08.10.2020) in den frühen Abendstunden im Hindenburgring betreten und keine Maske getragen. Als er von einem Angestellten darauf angesprochen wurde, weigerte er sich einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Deshalb verwies man ihn des Hauses, was der 35-Jährige als Anlass nahm, den Angestellten zu beleidigen. Daraufhin erstattete der Geschädigte Anzeige. Auch fertigten die gerufenen Beamten eine weitere Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gegen den Mann.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell