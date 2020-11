Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rollerfahrer leicht verletzt

BocholtBocholt (ots)

Bei einem Ausweichmanöver gestürzt ist der 17-jährige Fahrer eines Motorrollers am Freitag in Bocholt. Der Jugendliche kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, das der Bocholter nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Das Geschehen hatte sich gegen 14.35 Uhr auf der Dinxperloer Straße abgespielt: Der Jugendliche war dort stadtauswärts unterwegs. Zu spät bemerkte er, dass ein 60-jähriger Bocholter vor ihm verkehrsbedingt angehalten hatte. Beim Ausweichen touchierte der 17-Jährige das Auto und stürzte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.300 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell