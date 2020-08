Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vermisstenfahndung nach 49-jähriger Frau aus Tschechien

Worms (ots)

Die 49-jährige Jirina SAGATOVA wird von ihrer Familie in Tschechien vermisst gemeldet. Die Vermisste sei am 18.08.2020 über eine Arbeitsvermittlungsagentur ins Bundesgebiet gefahren, wobei sie auf dem Weg dorthin einen Schwächeanfall erlitten hat und im Klinikum Worms eingeliefert worden ist. Sie wurde später entlassen und hat sich bis dato nicht gemeldet. Ihr Mobiltelefon ist ausgeschaltet. Zuletzt wurde sie am 21.08.2020 gegen 5:00 Uhr im Stadtgebiet Worms festgestellt. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die Vermisste ist 170 cm groß, schlank, blondgefärbte schulterlange Haare, am rechten Arm ein Tattoo - einen Streifen. Sie trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Bei sich hatte sie eine kleinere graue Umhängetasche.

Wer hat Frau SAGATOVA nach dem 21.08.2020 gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Worms (06241-852-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/vermisste-49-jaehrige-aus-tschechien/

