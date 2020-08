Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Kontrolle über PKW verloren

Worms (ots)

Am gestrigen Nachmittag, kurz vor 15:00 Uhr verlor eine 75-jährige Wormserin in der Scheidtstraße die Kontrolle über ihren PKW und verursachte einen Verkehrsunfall. Die Rentnerin fuhr vom WEP-Parkplatz über die Gutleutstraße nach rechts in die Scheidtstraße, wo sie stark beschleunigte. Dabei geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und sie kollidierte mit zwei längs der Fahrbahn geparkten PKW und im Weiteren mit einer Hauswand. Die Fahrerin wurde ins Klinikum verbracht, wo sie zur medizinischen Versorgung stationär aufgenommen wurde. Zwei PKW waren nicht mehr fahrbereit, an der Hauswand entstand geringer Schaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 15.000 Euro beziffert. Die Scheidtstraße war für Zeit der Unfallaufnahme ca. 1 Stunde in beiden Richtungen gesperrt.

