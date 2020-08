Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Nach Brand des Museumsschiffs Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen

Worms (ots)

Am 21.08.2020, gegen 04:30 Uhr kam es zu einem Brand im Museumsschiff der "Marine Kameradschaft Rheindürkheim". Nach Brandortbegehung durch die Kriminalpolizei Worms mit einem Gutachter haben sich Anhaltspunkte dafür ergeben, die den Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung begründen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich unbekannter Täter offenbar auf noch bislang unbekannte Weise Zugang zum Schiffsinneren und legte den Brand vorsätzlich. Das Schiff brannte völlig aus, der materielle Schaden wird auf 25.000,- EUR beziffert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

