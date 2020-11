Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

BocholtBocholt (ots)

Eine 69-jährige Autofahrerin aus Bocholt übersah beim Rechtsabbiegen von der Dingdener Straße in die Straße "Grüner Weg" am Samstagnachmittag einen entgegenkommenden 60-jährigen Radfahrer aus Hamminkeln. Dieser war gegen 17.00 Uhr auf dem linken (freigegebenen) Radweg in Richtung Bocholt unterwegs gewesen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich Radfahrer leicht. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell