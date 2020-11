Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Pkw in der Gemarkung Rehmühle

PirmasensPirmasens (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag einen Laptop und einen Geldbeutel aus einem unverschlossenen Pkw. Es handelt sich um einen schwarzen Werbegeldbeutel der Firma Becker aus Kunstleder und vier 50 Euro-Scheine sowie ein schwarzes Lenovo Thinkpad. Der Fahrer hatte den Pkw auf einem Waldweg in der Gemarkung Rehmühle an der dortigen Baustelle um 11:00 Uhr abgestellt. Eine Stunde später stellte er bei seiner Rückkehr den Diebstahl fest. Der Gesamtschaden beträgt 500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell