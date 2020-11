Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zu viele Insassen aus unterschiedlichen Haushalten

BorkenBorken (ots)

Mit fünf Personen aus vier Haushalten in einem Auto unterwegs - dass ein solches Verhalten in Zeiten der Corona-Pandemie nicht mehr gestattet ist, darüber mussten sich in der Nacht zum Sonntag die Insassen eine Fahrzeugs in Borken durch die Polizei aufklären lassen. Die Beamten hatten den Wagen auf dem Butenwall kontrolliert und den Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt. Zwei Personen setzten ihren Weg daraufhin zu Fuß fort, drei Insassen blieben im Wagen - letztere gehörten zwei Haushalten an. Ähnlich stellte sich die Situation in einem zweiten Fall aus der gleichen Nacht dar: Dabei hatten Polizeibeamte auf dem Nordring in Borken ein Auto kontrolliert, in dem ebenfalls fünf Menschen saßen - sie gehörten zu fünf unterschiedlichen Haushalten. Die Verstöße ziehen in beiden Fällen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für die Betroffenen nach sich.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, angesichts der anhaltend hohen Zahl von Erkrankten die Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung weiterhin zu beachten, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen.

